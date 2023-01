Ucraina | granata inesplosa nel petto di un soldato | la rimozione

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un’operazione senza precedenti quella che è successa in: un equipe di medici ha estratto unadaldi un. Un’immagine della radiografia è stata condivisa sui social da Hanna Maliar, vice ministro della Difesa di Kiev: come si vede, l’ordigno era posto sotto al cuore del giovane ed è stato prima neutralizzato da due artificieri per assicurare che l’operazione fosse condotta in piena sicurezza. Si legge nel post del vice ministro: “L’operazione è stata condotta da uno dei chirurghi più esperti delle Forze Armate dell’, Andrew Willow, senza elettrocoagulazione, poiché lasarebbe potuta esplodere in qualsiasi momento. L’intervento chirurgico ha avuto successo e ilferito è stato inviato ad ...

