Ucraina | granata inesplosa estratta dal torace di un soldato | L' intervento entrerà nei libri di testo di medicina

Corriere della Sera

Lanon è saltata in aria, ma è rimasta esplosiva', ha scritto su Telegram il consigliere ministeriale per gli affari interni dell', Anton Gerashchenko , definendo l'intervento come uno ...... unico nel suo genere: lo ha reso noto la vice ministra della Difesa, Hanna Maliar. " I medici militari hanno condotto un'operazione per rimuovere unaVOG, che non si è rotta, dal ... Ucraina, granata non esplosa rimossa dal petto di un soldato: «Un’operazione storica» | La foto In Ucraina, durante un intervento chirurgico, una granata inesplosa è stata rimossa dal torace di un soldato. Lo ha reso noto su Facebook la vice ministra della Difesa ucraina, Hanna Maliar. "La grana ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...