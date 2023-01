Ucraina | Clarissa Ward | inviata di guerra incinta di 5 mesi | «Ho molta energia e non sono ancora enorme»

Open

La decisione diWard e le polemiche Giunta al quinto mese della sua terza gravidanza,Ward , da pochi giorni, è tornata in, precisamente a Kharkiv, sul fronte orientale, per ...Ward, 43 anni, pluripremiata 'Chief international correspondent' della Cnn, ha infatti deciso di continuare a coprire il conflitto inanche al quinto mese di gravidanza. La ... Clarissa Ward: la storia dell'inviata della Cnn che va incinta al fronte ... La Cnn ha pubblicato un articolo sulla sua corrispondente di guerra Clarissa Ward che ha scelto di continuare a coprire il conflitto in Ucraina anche se è incinta al quinto mese di… Leggi ..."So che può essere impegnativo, ma ricordo a me stessa che migliaia di donne ucraine vivono questa esperienza ogni giorno" ...