Ucciso dai poliziotti come George Floyd | morto Keenan Anderson | è il cugino della fondatrice di Black lives matter

ilmessaggero.it

'L'assassinio di Keenan è assolutamente orribile, la polizia non parla di uccisione ma di 'morte in custodia', ma Keenan è statocon il taser, noi sappiamo che la polizia ha provocato la sua ...... che ha11 persone . Come già emerso a metà dicembre scorso a seguito della perizia di 60 ... Sulla relazione di 45 pagine firmataprofessori Carlo Baroni, del dipartimento di Scienze della ... Ucciso dai poliziotti come George Floyd: morto Keenan Anderson, è il cugino della fondatrice di Black lives ma È stato trattenuto a terra, con un poliziotto che gli premeva il gomito sul collo e un altro che lo ha colpito con una pistola stordente per oltre 30 secondi. Così ...La cittadina mineraria di Soledar, nel Donetsk, mostrata nelle foto scattate da Maxar tecnologies. Un paesaggio devastato dalle bombe, mentre la battaglia infuria ancora ...