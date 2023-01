U2 | il grande ritorno al futuro con “Songs of Surrender”

Leggi su amica

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Esce il prossimo 17 marzo “Songs of Surrender”, collezione di 40 brani degli U2, ri-registrati e ri-immaginati per il 2023. Nella foto di Helena Christensen, la rock band a Rio. Da sinistra: il batterista 61enne Larry Mullen Jr; Paul David Hewson, in arte Bono, 62 anni; il chitarrista David Howell Evans, in arte The Edge, 61; il bassista Adam Clayton, 62. Non è un’operazione nostalgia, ma piuttosto unal. Songs of Surrender degli U2 – in uscita il 17 marzo – è una collezione di 40 brani ri-registrati e ri-immaginati per il 2023. Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr – da poco celebrati assieme a George Clooney con il Premio Kennedy – sono tornati. Ed è una gran bella notizia. L’annuncio dell’uscita della raccolta – nata dalle sessioni di studio registrate negli ultimi due anni – è stato accompagnato dal ...