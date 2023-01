Vanity Fair Italia

Gli U2 hanno annunciato il loro nuovo progetto: l'album 'Of Surrender'. Si tratta di ben 40 canzoni del loro repertorio, immaginate nuovamente e nuovamente registratelo spirito del XXI secolo. E' stato diffuso anche un primo video, dedicato alla ...La loro discografia è composta da poco più di una ventina di titoli pubblicati tra il 1965, anno del loro esordiol'album "The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb" , e il 2001, quando uscì ... U2: con Songs of Surrender la band riscrive i suoi successi Il 17 marzo esce il primo di 4 album nei quali Bono e soci propongono nuove versioni dei loro successi più grandi ...U2, Songs of Surrender: le canzoni e i dettagli del nuovo album della band irlandese, formato da canzoni "reimmaginate" e "riregistrate".