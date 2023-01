Tuttosport – “Spalletti il migliore | io faccio l’allenatore per sbaglio”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) 2023-01-12 13:36:01 Fa notizia quanto riportato poco fa da: La Juventus si appresta ad affrontare il Napoli nel big match in programma allo stadio Diego Armando Maradona venerdì 13 gennaio alle 20:45. Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia: “La squadra sta abbastanza bene. Abbiamo fatto 3 giorni di lavoro, siamo in buone condizioni. Vediamo domani sera cosa riusciremo a fare”. “Infortunati? Prima del Monza in Coppa Italia difficilmente potrà esserci qualche recupero, forse Cuadrado. Comunque anche gli altri stanno molto meglio”. Guarda la gallery Juventus, la probabile formazione di Allegri contro il Napoli Allegri: “Chiesa sta meglio” “Chiesta sta meglio, sono molto contento, se fossi certo che anche domani a partita in corso faacesse la differenza lo farei entra a partita in corso. ...

Tuttosport

Il play bosniaco oggi gonfia il petto ricordando ale sue previsioni Un pensiero va anche ad Agnelli Domani sarà Napoli - Juve ma anche Allegri contro... Miralem Pjanic Suuna lunga intervista a Miralem Pjanic . Tra il 2016 e il 2020, con la ... Pjanic ha lavorato anche con, per sei mesi, nella stagione 2015 - 16. Gli chiedono quale ... Napoli-Juventus, Allegri: “Spalletti il migliore, io faccio l’allenatore per sbaglio” Il tecnico della Juventus fa i complimenti al collega del Napoli prima del big match di campionato in programma venerdì sera allo stadio Maradona.Il tecnico bianconero ha poi continuato: " Non abbiamo preparato ancora niente, sistemeremo le ultime cose in allenamento. Domani sarà una bellissima partita in uno stadio stracolmo per una partita ch ...