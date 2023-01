(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Adnkronos/Labitalia) -, sempre mantenendo le caratteristiche di personalizzazione e viaggi 'tailor made' in tutto il mondo, negli ultimi mesi è ripartito con grande entusiasmo e ha rafforzato la sua offerta, evolvendosi ed espandendosi anche su segmenti diversi e accogliendo con l'arrivo del 2023 nella sua squadra il. Interpretazione delle esigenze di mercato, attenzione alle tendenze, nuove mete, soddisfazione del cliente sono gli elementi fondamentali che fanno delviareggino un punto di riferimento in Italia per i viaggiatori più esigenti. Con, che ha una consolidata ...

Adnkronos

Presenti anche i massimi rappresentanti della Regione Puglia, a cominciare dal Presidente Michelecon l' Assessore al, Gianfranco Lopane . In rappresentanza del Dipartimento...... un'iniziativa internazionale disostenibile tra la Riserva della Biosfera dell'Appennino Tosco -in Italia e la Riserva della Biosfera di Champlain - Adirondack. Cerialo svolge ... Turismo: Emiliano Grondona nuovo direttore commerciale di Glamour Tour Operator Questo pomeriggio, 12 gennaio 2023, alle ore 16.00 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, sarà presentata la 629esima edizione del Carnevale di Putignano, con il calendario degli appuntamen ...Faenza (Federalbergi) al tavolo regionale per salvare le aziende dell’Appennino senza neve: "Oltre agli aiuti fiscali dobbiamo ripensare l’offerta dei prossimi anni, altrimenti non si sopravvive" ...