Turismo | 2023 ricco di ponti strategici | gli italiani puntano su sole e spiagge

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Anno nuovo, vacanza nuova. Ilsaràdie quindi quale modo migliore per dare il benvenuto ai prossimi dodici mesi se non iniziare a sognare e a organizzare il prossimo viaggio? E glinon stanno perdendo tempo. Stando all’analisi diffusa da Volagratis.com i viaggiatori sono già in fermento e intenti a scegliere la prima vacanza del. “Un’ottima soluzione anche per sconfiggere il malumore del Blue Monday – il 16 gennaio – riconosciuto a livello internazionale come ‘giorno più triste dell’anno'” commentano gli analisti. In generale, i viaggiatorisembrano prediligere ile la spiaggia, sia per le partenze invernali che per quelle estive: secondo Volagratis.com dal 2019 sono infatti ...