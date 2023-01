Truffe sui risarcimenti agli invalidi | sequestrati 40 milioni di euro al “re degli indennizzi”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Avrebbe trattenuto fino al 70 percento deiottenuti dai grandida lui assistiti. Per questo i giudici di Milano hanno ordinato il sequestro di 30dial consulente romano Raffaele Gerbi, 56 anni, considerato “re”. Il gip Cristian Mariani ha anche chiesto il sequestro di 12dialle società a lui riconducibili e ad altri indagati nell’inchiesta della procura di Milano sulla presunta truffa ai danni dei suoi clienti. Il caso riguarda almeno 20 maxi transazioni con le assicurazioni effettuate negli ultimi tre anni. Gerbi, fondatore di un noto studio di consulenza e mediazione, è accusato di aver sfruttato la “condizione di minorata difesa per le lesioni psicofisiche gravissime” per trattenere ...

ilmattino.it

... che giocanosentimenti, sugli stati di fragilità e sulla solitudine delle persone anziane. E' ...aiutarvi' è in sintesi il messaggio che i Carabinieri hanno promosso per la prevenzione dalle...L'accusa è quella di avere truffato i propri assistiti disabili in almeno 20 maxi transazioni con le assicurazioni negli ultimi tre anni, facendosi retrocedere sino al 70% dei 68,5 milioni di danni ... Truffe sui risarcimenti per grandi invalidi: sequestrati 40 milioni di euro da Napoli a Milano Avrebbe trattenuto fino al 70 percento dei risarcimenti ottenuti dai grandi invalidi da lui assistiti. Per questo i giudici di Milano hanno ordinato il sequestro di 30 milioni di euro al consulente ro ...L’accusa è quella di avere truffato i propri assistiti disabili in almeno 20 maxi transazioni con le assicurazioni negli ultimi tre anni, facendosi retrocedere sino al 70% dei 68,5 milioni di danni li ...