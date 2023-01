Truffe su risarcimenti a disabili | l’associazione a delinquere agiva anche in Campania

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ esperto nel fare ottenereai grandi invalidi ed era stato al Parlamento europeo a parlare dei diritti dei macrolesi in incidenti stradali. Per Raffaele Gerbi, 56 anni, avvocato romano, fondatore di uno studio di consulenza e mediazione, come riporta oggi il Corriere della Sera, i giudici di Milano hanno ordinato il sequestro in via preventiva (confermato dal Riesame) fino a 40 milioni di euro: 30 a lui, e il resto a 12 coindagati e società a lui riconducibili. Secondo il quotidiano, è accusato, con gli altri, di aver truffato i propri assistitiin almeno 20 maxi transazioni con le assicurazioni negli ultimi tre anni, facendosi retrocedere sino al 70% dei 68,5 milioni di danni liquidati dalle compagnie. Truffa è l’accusa su cui si basa il sequestro disposto del gip Cristian Mariani chiesto dal pm Carlo ...

