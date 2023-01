Truffe online | i carabinieri irpini incastrano due giovani

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Stazione di Nusco, prendendo spunto dalla denuncia sporta da una ragazza del luogo, hanno denunciato una ventenne della provincia di Monza Brianza per “Truffa”: avrebbe fraudolentemente pubblicato su un sitol’annuncio per la vendita di una borsa di un notissimo marchio, riuscendo a persuadere la potenziale acquirente che, convinta che si trattasse di un buon affare, non esitava a procedere all’acquisto. Ma, incassati i 300 euro versati su carta prepagata, la proponente faceva perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile su tutte le utenze fornite all’incolpevole acquirente. Solo a questo punto la vittima non aveva più alcun dubbio circa il raggiro in cui era incappata e denunciava l’accaduto ai. A seguito di mirate indagini, i militari sono riusciti ad ...

Italia Oggi

