Truffa milionaria | la Consob vieta UEFA Football in Italia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Attraverso una delibera pubblicata nella giornata di ieri, la(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) hato «l’offerta al pubblico residente inavente ad oggetto “Piani di investimento” denominati “Hedge Fund” posta in essere dalla così denominataFund Ltd». La delibera segue la decisione di sospendere in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tag24

...alla sbarra anche finanzieri come Raffaele Mincione e Gianluigi Torzi - hanno individuato nell'ex sostituto alla segreteria di Stato uno dei responsabili principali della presunta. ......alla sbarra anche finanzieri come Raffaele Mincione e Gianluigi Torzi " hanno individuato nell'ex sostituto alla segreteria di Stato uno dei responsabili principali della presunta. ... Maxi truffa da 4 milioni di euro ad un'anziana ereditiera di Milano Una truffa milionaria, realizzata con la tecnica della finta cauzione, è stata messa a segno in un appartamento del centro a Milano, ai danni di un'anziana… Leggi ...Al re degli indennizzi, spesso interpellato da giornali e tv come esperto, i giudici hanno sequestrato 40 milioni di euro ...