Trovato con 22 chili di hashish in giardino | “Serve per pagarmi il viaggio di nozze”

Leggi su tpi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Mi devo sposare ma non ho soldi”. È quanto avrebbe detto un 24enne di Verona ai carabinieri che ieri lo hanno arrestato per droga. I militari avevano appena22dineldella sua villetta a Verano Brianza, in provincia di Monza, tenuta sotto osservazione da giorni. Dopo aver fatto irruzione ieri pomeriggio, i carabinieri inizialmente non hannonulla all’interno dell’abitazione. Prima di andare hanno però notato una strana valigia, abbandonata vicino alla staccionata che divide ildel giovane da quello della vicina. All’interno hannol’, custodito in numerosi ovuli sigillati, per un valore stimato in circa 80mila euro. Il giovane, già condannato per reati di droga e affidato in prova ai ...