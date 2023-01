Trovati due pianeti d' acqua nella galassia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Si possono definire “waterworld”, mondi sommersi da oceani, dall’omonimo film di fantascienza del 1995 interpretato da Kevin Kostner. Sono duechiamati Kepler-138c e Kepler-138d di cui si conosceva l’esistenza insieme a Kepler 138b, grazie agli studi con il telescopio della Nasa “Kepler”, ma di cui non erano chiare affatto le caratteristiche. Fanno parte di un sistema planetario distante 218 anni luce,costellazione della Lira, individuabile con grande facilità vicino la stella Vega d’estate, ma anche in primavera e in autunno. Orbitano attorno a una nana rossa, con massa circa il 40 per cento di quella del nostro Sole. Ora lo studio dettagliato su Nature Astronomy, facendo una comparazione tra i dati calcolati delle misure e delle masse e i modelli, dimostra che Kepler-138c e Kepler-138d hanno una frazione significativa del loro volume ...

il Resto del Carlino

Qualche ora dopo il cane è stato trovato da una volontaria animalista che ha allertato le Guardie Zoofile. Ha anche pubblicato un post su facebook con la foto del cane per cercare di ritrovare il ...Era agli arresti domiciliari, dopo una condanna per reati contro il patrimonio, in una comunità di recupero ma, in realtà più volte in soli tre giorni è uscito. Ora, ad un 28enne, la Corte d'Appello d ...