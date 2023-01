Trotta Bus | tragedia sfiorata | dipendente investito nel piazzale dell’azienda

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gravi conseguenze per un uomo di 61 anni,diBus,da un veicolo per il trasporto pubblico all’interno del deposito, a via Santa Colomba. L’incidente ha reso infatti necessaria l’asportazione della milza. L’uomo si stava apprestando a svolgere i propri compiti quando è stato travolto da un suo collega alla guida di uno dei mezzi di linea. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale San Pio, al lavoratore è stata asportata d’urgenza la milza, considerata una notevole emorragia addominale. Ilha accusato anche un problema al polmone e dolori fitti alle costole, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Municipale per accertare la dinamica dell’incidente. L'articolo ...