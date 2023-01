Tre di troppo…che forse non sono di troppo | la recensione del film

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tre diè ilappena uscito nelle sale cinematografiche, diretto da Fabio de Luigi con Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Distribuito dalla Warner Bros. Pellicola comica, particolarmente ricercata e frizzante, strappa molti sorrisi durante tutta la durata del. Una nuova versione “del come sarebbe andata se” che ci ricorda un po’ The family man, ma molto più leggera e divertente. Ilcommedia risulta esilarante e fra una risata e l’altra ci dimostra che esser genitori non è mai facile. Ci fa rinunciare al nostro sano egoismo con gioia per occuparci degli atri. Di seguito la nostradelche ha fatto il tutto esaurito al botteghino nel periodo di Natale. Tre diladelche ci ...

Altopascio.info

Pestato a 17 anni per uno sguardo dia una donna , forse per un complimento non gradito: a ... sarebbero stati almeno... Uno di loro, il 31enne fidanzato della donnaavrebbe subito le ...Per la sua realizzazione servirannoanni dalla consegna del ...realizzazione servirannoanni dalla consegna del cantiere... "Criticati per anni perchédispersivi - ha fatto notare il ... PORCARI Consorzio di Bonifica e Comune di Capannori chiamano ...