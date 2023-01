Trasporti | Fast Confsal | Creare ecosistema e azzerare definitivamente divari connettività

Entilocali-online

...degli strumenti fiscali per le concentrazioni imprenditoriali nel settore deie delle ... Per- Confsal si tratta di "misure fondamentali per il settore" che hanno anche l'ambizione di ...Roma, 12 gen. (Labitalia) - "L'Italia ha grandi potenzialità e una rete deiintegrata potrà essere uno dei volani principali del rilancio economico e di conseguenza ...comune impegno con-... Trasporti, Fast Confsal: "Creare ecosistema e azzerare ... Condividi questo articolo:Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Il comparto passeggeri, rispetto al trasporto merci, ha chiaramente sofferto in misura più accentuata gli anni della pandemia da Covid-19, con flu ...Roma, 12 gen. (Labitalia) - Garantire un lavoro migliore, in termini contrattuali, di sicurezza, di aggiornamento professionale, a coloro che già sono professionisti del settore; incrementare ...