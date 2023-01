Trapani | fuochi d’artificio nell’intercinta del carcere | avviata un’indagine I sindacati della polizia penitenziaria | “Vergognoso” – Video

(Di giovedì 12 gennaio 2023)sono stati esplosi, la sera di mercoledì 11 gennaio,, una zona attigua alle mura di cinta, deldi. Mafiosi detenuti nella struttura, alla fine, avrebbero urlato dalle celle per ringraziare per l’omaggio. A diffondere la notizia Mimmo Nicotra, presidenteConfederazionepenitenziari (Consipe). Sono state inviate indagini per identificare gli autori e il destinatario del “festeggiamento”. Il sindacalista ricorda inoltre che il penitenziario ha “una gravissima carenza di personale” e “non ha un direttore effettivo, ma un dirigente che viene due volte a settimana da Palermo”. “Èche siano stati esplosi giochi pirotecnici a due passi dalle mura deldi ...

Agenzia ANSA

"Lo abbiamo detto in tutte le salse - denuncia Veneziano - la gestione complessiva del carcere diè fallimentare, infatti in tempi non sospetti abbiamo chiesto l'intervento del gruppo ...d'artificio sono stati esplosi, questa sera, nell'intercinta, una zona attigua alle mura di cinta, del carcere di. Mafiosi detenuti nella struttura, alla fine, avrebbero urlato dalle ... Carceri: fuochi d'artificio in intercinta struttura Trapani Fuochi d'artificio, ieri sera, a pochi metri dalle carceri di Trapani, dove insiste il reparto Alta sicurezza. La denuncia è della UilPa Penitenziari. “ La gestione – dice il segretario regionale del ...Fuochi d’artificio sono stati esplosi, ieri sera, all’interno dell’area carceraria di Trapani. I giochi pirotecnici sono stati piazzati nell’intercinta, una zona attigua alle mura di cinta, del carcer ...