Tragedia nel calcio | è morto ‘Shombo’ | è stato sbranato dai suoi cani

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Unasi è registata nel mondo del: èPhilemon Mulala, ex calciatore soprannominato Shombo. E’vittima di una morte tragica,dai. Ex calciatore zambiano, è noto soprattutto per aver realizzato due gol nella semifinale di Coppa CECAFA 1984 contro il Kenya. Era chiamato Shombo, gran lavoratore, per il suo modo di interpretare le partite. La prima esperienza della carriera è stata al Mufulira Wanderers. Era un terzino sinistro, ma amava disimpegnarsi anche in zona leggermente avanzata. Durante il suo periodo ai Wanderers, vinse la BP Challenge Cup, la Heroes and Unity Cup e il trofeo Champion of Champions. Le ultime avventure sono state con Cape Town Stars in Sud Africa e infine Dynamos. E’protagonista ...

Grande Napoli

Incidente in pista esfiorata all' aeroporto JFK di New York il 2 gennaio, quando un airbus di Ita Airways , ...sottolineare come simili episodi di lieve entità si verifichino non di rado ...Davide Piampiano è morto a 24 anni dopo essere stato colpito da un proiettilecorso di una ... al seguito del capitano Vittorio Jervolino, a dare una risposta allache ha gettato nello ... Tragedia al Santobono, la piccola Elena si spegne a soli tre anni per ... Altra tragedia sul lavoro: è morto un operaio di soli 22 anni a Caivano, in provincia di Napoli. Ancora da accertare le cause dell'incidente.Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...