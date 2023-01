Tragedia nel calcio | è morto ‘Shombo’ | è stato sbranato dai suoi cani

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Unasi è registata nel mondo del: èPhilemon Mulala, ex calciatore soprannominato Shombo. E’vittima di una morte tragica,dai. Ex calciatore zambiano, è noto soprattutto per aver realizzato due gol nella semifinale di Coppa CECAFA 1984 contro il Kenya. Era chiamato Shombo, gran lavoratore, per il suo modo di interpretare le partite. La prima esperienza della carriera è stata al Mufulira Wanderers. Era un terzino sinistro, ma amava disimpegnarsi anche in zona leggermente avanzata. Durante il suo periodo ai Wanderers, vinse la BP Challenge Cup, la Heroes and Unity Cup e il trofeo Champion of Champions. Le ultime avventure sono state con Cape Town Stars in Sud Africa e infine Dynamos. E’protagonista ...

