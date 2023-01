Tragedia in azienda | operaio di 22 anni muore schiacciato da bancale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosul lavoro a Caivano, comune in provincia di Napoli. Verso le 8:30 i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nella zona industriale dove era avvenuto un incidente all’interno dell’M & C. A perdere la vita un22enne dì Marcianise. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il giovane sia rimastoda un. Vigili del fuoco sul posto. Attività ancora in corso di accertamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

LA NAZIONE

Ieri ser a Alessandro Dacroce, 37 anni, stava tornando a casa per riabbracciarli dopo una giornata trascorsa al Cte Group, l'dove lavorava. Quell'abbraccio, però, non è mai avvenuto. Il cuore ......il suo cane e all' insegnamento d'amore che mai avremmo voluto precipitasse nella". Sono ... Il giovane imprenditore nautico, che lavorava nell'di famiglia, si era calato nel pozzo per ... Muore schiacciato da un grosso sacco di mangime, tragedia in un'azienda agricola La tragedia si è verificata questa mattina: per le operazioni del caso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre le indagini sono ...Verso le 8:30 i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nella zona industriale di Caivano dove era avvenuto un incidente all’interno dell’azienda M & C. A perdere la vita un operaio 22enne ...