Traffico Roma del 12-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana Arimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Casilina e doppia in carreggiata esterna tra Laurentina ed Appia incolonnamenti in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da via Fiorentini a Tor Cervara ancora in corso i lavori di potatura su via Nomentana chiusa e la complanare la carreggiata centrale è tra viale Regina Margherita e piazzale di Porta Pia in direzione di via XX Settembre mentre su via Tiburtina modifiche alla viabilità all’altezza di via di Tor Cervara in direzione del centro inevitabili ripercussioni per ilincidente su via Flaminia Nuova code da raccordo anulare a via roccalvecce in direzione della città per un altro incidente si sta in fila su via del Foro Italico tratto della tangenziale da Corso di Francia viale della Moschea ...