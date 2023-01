Traffico Roma del 12-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto sulla carreggiata esterna del raccordo file per incidente tra laFiumicino e via Ostiense difficoltà di immissione sul raccordo per chi proviene dallaFiumicino rallentamenti per incidente in piazza Tarquinia all’incrocio con via Gabi terminati i lavori di pulizia del manto stradale in viale Libia ha riaperto alil tratto tra Piazza Gimma inviati verso Piazza Gondar in corso i lavori di potatura su via Nomentana al momento chiuse la complanare la carreggiata centrale tra viale Regina Margherita e piazzale di Porta Pia in direzione di via XX settembre alle 21 all’OlimpicoGenoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia dal pomeriggio saranno attive le modifiche alla viabilità e alla sosta nell’area del Foro Italico Inoltre ...