Traffico Roma del 12-01-2023 ore 09 | 30

(Di giovedì 12 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione ancora disagi sul raccordo auto in fila sulla carreggiata interna tra la Cassia bis e la Nomentana i tra la diramazioneSud dell’appia in esterna tra via della Magliana e la Pontina che tra via di Tor Bella Monaca e la Tiburtina si procede in coda anche sulla tangenziale in direzione dell’Olimpico tra laL’Aquila e Tor di Quinto ancoraintenso sulla Flaminia e sulla Salaria code anche sulla-fiumicino tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana verso l’Eur sempre in direzione della incolonnamenti sulla Pontina tra Spinaceto e la Colombo diversi gli incidenti segnalati dalla polizia locale rallentamenti in via Aurelia altezza di via di Porta pertusa in via Taro all’incrocio con via Sebino in via di Monte Rocchetta ...