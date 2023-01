Traffico Roma del 12-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione auto in fila sulla carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e l’ardeatina e tra la diramazionenord e la Tiburtina in esterna code a tratti tra la nella Nomentana e poi all’altezza dell’ Aurelia file sulla tangenziale verso l’olimpico tra laL’Aquila e Tor di Quinto segnalato anche un incidente sulla Pontina code tra Tor de’ Cenci e la Colombo verso l’Eur lunghe file in via Casal del Marmo in direzione della Trionfalecongestionato anche in via di Boccea è in via Nazareth ancora chiusa via del mare tra via Capitan Consalvo e via di Tor boacciana In entrambe le direzioni per un incidente avvenuto in precedenza altri incidenti sono segnalati dalla polizia locale in via di Grottarossa in prossimità di via Flaminia in via di Valle Muricana ...