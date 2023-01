Traffico Roma del 12-01-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione si sta in coda sulla carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e l’ardeatina rallentamenti in esterna tra laL’Aquila e la Bufalottain entrata ma sul tratto Urbano della A24 code dal raccordo prime file sulla tangenziale verso l’olimpico tra Batteria Nomentana e Tor di Quinto auto in fila in direzione del centro sulle consolari in particolare code a tratti sulla Flaminia Malborghetto e prima porta è dal raccordo a Corso Francia da segnalare che via del mare è temporaneamente chiusa per incidente tra via di Tor boacciana e via delle Azzorre In entrambe le direzioni prudenza sempre per incidente segnalato alla polizia locale in via dei Monti di Primavalle all’altezza di via Mazzella code poi su via Aurelia Antica in prossimità di via delle Fornaci dove per ...