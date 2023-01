Tottenham | Moura con le valigie in mano | la scelta sul rinnovo

Sportitalia

...sino a questo momento che la lunga pausa del Mondiale abbia tolto energie importanti al, ... orfana in attacco di pedine importanti come Richarlison, Kulusevski e Lucas. Alternative ...Questo il percorso dell'Ajax di quell'anno, eliminato solo per la vecchia regola dei gol in trasferta - decisiva fu la tripletta di Lucasper il- . Una rete al 96° inoltrato che ha ... Tottenham, Lucas Moura andrà in scadenza di contratto O torcedor do São Paulo tem motivos para sonhar com a contratação do atacante Lucas Moura em um futuro breve. Segundo o jornal The Telegraph, o Tottenham decidiu não renovar o contrato do jogador, que ...Fato de Lucas Moura estar de saída do Tottenham não faz São Paulo se empolgar com possível retorno do meia-atacante; estafe ainda vê atleta com mercado na Europa.