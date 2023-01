(Di giovedì 12 gennaio 2023) Le prossime settimane saranno un buon momento per riempire di riflessioni più profonde del solito il tuo diario. Se non hai un diario, cominciane uno. Rivelati a te stesso, ! Porta alla luce ciò che finora è rimasto vago o nascosto. Ecco... Leggi

Ilè una squadra molto fisica che corre sempre, bisogna stare al suo passo; dovevamo giocare non dico con più leggerezza, ma con più personalità". L'inseguimento al Napoli, che dopo essere stato ...Il risultato netto favorisce gli strumenti call () per 75 milioni di dollari. Tra 18.000 e 19.000 $: 7.200 call vs. 0 put. I tori dominano completamente la scadenza con un profitto di 130 milioni ...Continua la fortuna per alcuni segni zodiacali, mentre altri saranno travolti da grandi novità. Ecco quello che rivela l’oroscopo ...Il Torino ed Eldor Shomurodov sarebbero più vicini. Secondo quanto riportato da Repubblica, ripresa anche da Calciomercato.com, i granata sarebbero la destinazione preferita ...