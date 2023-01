Torna il buono benzina da 200 euro Come averlo e fino a quando

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il Consiglio dei ministri, su proposta della premier Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia Giorgetti e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, ha approvato un decreto, già ribattezzato Decreto, che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi. Fra le varie misure spicca il ritorno del bonusda 200, già sperimentato dal governo Draghi. Italiani in coda ai distributori: dove costa di meno adesso fare il pieno Bonus200Rinnovati, per il primo trimestre del 2023, i buoniper un valore massimo di 200per lavoratore dipendente. Il governo ha deciso che i Bonusda 200 ...

Informatore Coop.fi

quindi a Palermo per salutare i familiari, con l'intenzione di trasferirsi in Africa come ... ci rattrista, ci addolora, la notizia della scomparsa di Biagio Conte, un uomo santo, giusto,, ......White prima di partire per i Golden Globes Si tratterebbe di uno scambio di persona bello e.nella seconda stagione di Mercoledì Il video che ha insinuato il dubbio Gwendoline Christie... Il 9 gennaio torna l'iniziativa "Giorni più buoni" per fare la spesa ... La mostra "La nuova concezione artistica 1960", che apre oggi 12 gennaio, è il primo appuntamento del 2023 di Tornabuoni Art Paris ...