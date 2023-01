Torino | Cairo | «Vittoria col Milan grande gioia»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Le parole di Urbano, presidente del, dopo laagli ottavi di Coppa Italia contro ilUrbanoha parlato a Radio24 dopo ladelagli ottavi di finale di Coppa Italia contro il. PAROLE – «Dopo la partita sono andato nello spogliatoio e ho fatto i complimenti a tutti. In 10 ci siamo un po’ abbassati, ma non rinunciando a giocare. Abbiamo avuto varie occasioni e abbiamo strameritato. Siamo felici. Juric? Con lui c’è un bel rapporto, ieri ci siamo abbracciati in un abbraccio affettuosissimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

