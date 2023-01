Torino | Cairo | “Felici della vittoria in Coppa Italia Scontri tra tifosi? Contro le limitazioni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il presidente del, Urbano, ha parlato ai microfono di Radio24, all’indomani del successo insul Milan che ha permesso alla squadra granata di qualificarsi ai quarti di finalecompetizione. “Nei primi 70 minuti abbiamo condotto la partita facendo bene, poi in dieci ci siamo un filo abbassati, ma non rinunciando a giocare, come dimostrano le occasioni avute con Linetty e Lukic, poi è arrivato il gol. Questaci dà molta gioia”. Poi ha continuato:. “Siamo da 11 anni di fila in A, abbiamo fatti due settimi posti, ma ora siamo in una condizione per cui ci piacerebbe fare qualcosina in più, abbiamo un bravissimo mister e che lavora bene con i giovani. Ha un carattere forte che gli ha consentito di creare una squadra vogliosa, che va all’attacco, ...