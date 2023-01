Torino | Adopo | 'Ho segnato il gol più importante della mia carriera'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Michel, match winner per ilnella gara di Coppa Italia contro il Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Era una partita...

La Gazzetta dello Sport

A far fuori i rossoneri negli ottavi di finale è il, in dieci uomini dal 70' (secondo diallo ... con una ripartenza finalizzata dal neo - entrato. Un gol che consentirà ora ai granata di ......si è qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia battendo il Milan 1 - 0 a San Siro dopo i tempi supplementari. I primi 90' erano finiti sul punteggio di 0 - 0. Decisivo il gol di... Torino, capolavoro in 10 a San Siro: Milan senz'anima, va ko al 114' Al termine di Milan-Torino, Michel Adopo, autore del gol che ha regalato la vittoria e la qualificazione ha commentato così la partita ...MILANO - Al termine di una partita controllata, a tratti dominata, il Milan si è congedato dalla Coppa Italia 2022/23. Negli ottavi di finale il Diavolo si è infatti fatto beffare 0-1 dal Torino, che ...