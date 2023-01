Tor Bella Monaca | Carabinieri contro degrado e abusivismo

Repubblica Roma

Lo ha detto il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, al termine della fiaccolata della legalita' nel quartiereMonaca, a Roma. 'Tutto l'apparato della sicurezza pubblica - ha sottolineato ...Lo ha detto la sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, al termine della fiaccolata per la legalita' che si e' svolta aMonaca. 'Sono certa che il governo Meloni, con tutte le sue ... Tor Bella Monaca, mille in corteo: contro i clan la fiaccolata della legalità Occupazioni, armi e droga. Siamo a Tor Bella Monaca, precisamente nel cosiddetto "Ferro di Cavallo", complesso di edilizia residenziale di via dell'Archeologia, meglio noto come R5, dove i carabinieri ...Previsioni meteo per il 12/01/2023, Torre Annunziata. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima di 5°C e massima di 15°C ...