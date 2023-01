Tonali | “Partita condizionata dall’espulsione | si sono abbassati troppo”

Toro News

'Il Milan doveva vincere questae non può essere una scusante il turnover in massa iniziale,... Fortuna per il Milan cheè inesauribile, ma non tutti hanno la sua carica'. Sempre la ...'I giovani vanno aspettati - scrive un utente -, andatevi a rivedere i discorsi sue Leao&... 'Solamente per il fatto che c'era così tanta gente, bisognava fare un altro tipo di. Mi ... Coppa Italia, Tonali post Milan-Torino 0-1: “Senza il rosso sarebbe stata più facile” Blog Calciomercato.com: Milan- Torino 0-1 (114' Adopo). Per il Torino espulso Djidji al 69esimo. Formazione Milan: 3-5-1-1: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia (77' Theo ...Il capitano del Milan: Poca personalità. Il rosso a Djidji ci ha 'penalizzato', si sono chiusi e il palleggio è peggiorato.