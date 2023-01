Tiscali

Edoardo(366) è stato eliminato nei quarti di finale del challenger di2 (40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) dall'argentino Juan Manuel Cerundolo (143), il quale si è imposto per 75 46 ...Alessandro Giannessi (247 Atp) si è qualificato per i quarti di finale del challenger di2 (40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) superando per 62 62 il brasiliano Pedro ...Edoardo(... Tigre 2: Lavagno out, Giannessi punta alle semifinali Edoardo Lavagno (366) è stato eliminato nei quarti di finale del challenger di Tigre 2 (40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) ...Il primo italiano a passare il turno nel challenger di Tigre 2 (40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) è Edoardo Lavagno (366) che, dopo ...