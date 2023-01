anteprima24.it

Finisce agli arresti domiciliari unultras del gruppo 'Masseria', in curva A allo stadio Diego Armando Maradona. È accusato di ...olandese arrivato in città per il match calcistico Napoli -, ...Primo di cinque figli edella Juventus, ha ereditato la passione e il talento per il calcio ... e due in semifinale di Champions League (uno all'andata e uno al ritorno) contro l'. L'... Tifoso Ajax accoltellato a ottobre, arrestato ultrà del Napoli Il supporter azzurro arrestato era già destinatario della misura del divieto di dimora nel Comune di Napoli emessa il 9 dicembre 2022 ...Finisce agli arresti domiciliari un tifoso ultras del gruppo "Masseria", in curva A allo stadio Diego Armando Maradona. È accusato di associazione per delinquere ...