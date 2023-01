“Ti racconto il Donizetti” | gli studenti dei licei di Bergamo diventano ciceroni per i più piccoli

(Di giovedì 12 gennaio 2023). Ripartono le attività della Fondazione Teatrodedicate alle scuole con il programma “Education”. In particolare è nuovamente attivo uno dei progetti più coinvolgenti e apprezzati già lo scorso anno: “Tiil: ragazzi e bambini per mano alla scoperta del Teatro”, legato ai PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro). Per nove settimane (una settimana a istituto) glidelle scuole superiori saranno impegnati a studiare la storia del Teatro e di Gaetano, la macchina teatrale e il dietro le quinte per essere guide perfette per i piùdi elementari e medie nelle visite alla scoperta del teatro cittadino. Il progetto prevede quindi due ...

Santalessandro.org

...sabato 14 gennaio alle ore 17 presso lo Chalet Allemand con il dramma giocoso di Gaetano... sempre presso lo Chalet Allemand, Interludio Opera proporrà und'opera intitolato Tosca, ...Esemplare e divertente, in tal senso, ildella genesi del brano 'Look at your people', ... il pucciniano 'Oh mio babbino caro' con Elena Vigorito, 'Una furtiva lagrima' daper David ... Teatro Donizetti, studenti delle superiori guide per i più piccoli Il progetto. Ripartono le attività della Fondazione dedicate agli studenti: per nove settimane i ragazzi delle superiori si prepareranno per fare da ciceroni agli alunni di elementari e medie. Con gli ...Ecco come fare per partecipare da spettatore o protagonista all’eventi di inaugurazione del 21 gennaio. I posti disponibili saranno in tutto 20 mila ...