THE SON di F Zeller con H Jackman | L Dern | il trailer

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo lo straordinario successo di The Father – Nulla è come sembra, film rivelazione vincitore di due Premi Oscar®, Floriantorna alla regia con il suo secondo film, THE SON, opera seconda della sua trilogia. Chi compone il cast di THE SON? Nel cast stellare del film troviamo: Hugh, Laura, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie e con Anthony Hopkins. Produzione THE SON è prodotto da Ciné@, Embankment Films, Film4 e See-Saw Films ed è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group. Il film è distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution. THE SON: Sinossi Due anni dopo il divorzio dei genitori, il diciassettenne Nicholas non può più vivere con sua madre. Il male di vivere che sente è diventato una presenza costante e il suo unico rifugio sono i ricordi dei momenti felici di quando era ...

