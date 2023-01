The Batman 2 | la serie sul Pinguino sarà collegata al sequel

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Mentre non sappiamo ancora dove i co-Ceo dei DC Studios James Gunn e Peter Safran condurranno l’Universo DC, il BatVerse di Matt Reeves procede a pieno ritmo. Durante un’intervista esclusiva con Steven Weintraub di Collider per il 15° anniversario di Cloverfield, Reeves ha fornito nuovi dettagli sullasul, interpretata da Colin Farrell, e ha rivelato come la miniHbo Max si collegherà aldi The. Dopo aver sbancato il botteghino con Thedel 2022, Reeves è diventato una delle risorse più preziose dei DC Studios. Per questo, dopo la fusione con Warner Bros. Discovery, la società ha negoziato un contratto pluriennale per garantire la permanenza del regista. Ciò significa che mentre Gunn e Safran stanno facendo pulizia e riorganizzando l’intero ...