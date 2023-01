Tesla chi? Cina | l' auto elettrica che può spazzare via Elon Musk

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Se quello appenausosi per, il gigante delleelettriche creato dal tycoon, è stato l'anno peggiore della sua storia, il 2023 non è certo iniziato sotto i migliori auspici. Infatti già da mesi i vertici del colosso delle vetture alla spina sono seriamente preoccupati sia per i crescenti timori di una domanda più debole sia per i problemi logistici che hanno ostacolato non poco le consegne. Che nonostante la produzione record dimobili- sono risultate sotto le attese. «La domanda in generale sta iniziando a cedere un po' pere l'azienda dovrà adeguarsi e ridurre i prezzi soprattutto in, che rimane cruciale» ha spiegato di recente un analista. In aggiunta a questo, negli ultimi 12 mesi, il colosso delle vetture ...