ROMA - Sulla rotta da New York a Roma, Ita Airways ricomincia da tre . Per la terza volta in dieci mesi, la compagnia pubblica nazionale ha delle difficoltà sulla direttrice americana. Ad aprile 2022, ...Ilcaso in pochi mesi E i casi diventano tre: un ulteriore, insomma, che vede anche un altro precedente oltre quello del giugno scorso: ad aprile 2022, il caso dei due piloti in ... Terzo incidente in pochi mesi per Ita: l'aereo urta a New York la coda di un Delta e l'ala si spacca L'incidente svelato da un audio comparso su Youtube. Il precedente risale a giugno del 2022, mentre ad aprile i piloti di Ita si addormentarono in volo ...Il 2 gennaio, un Airbus della compagnia italiana ha tamponato in pista un aereo di Delta, danneggiandone la coda. Il vettore pubblico tricolore: "Sempre ...