Terreno di un frutteto ‘miscelato’ al calcestruzzo | sequestro e denunce

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – dei Carabinieri. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero realizzato un capannone industriale, in via Ripuaria nel comune di Qualiano senza autorizzazioni e in unche sulle carte era accatastato come. A finire nei guai la proprietaria dell’area, una 39enne incensurata di Giugliano e il direttore dei lavori, 53 anni di Villaricca. I carabinieri della stazione di Qualiano, insieme a personale tecnico comunale e a militari dell’esercito, hanno scoperto che il, originariamente destinato alle coltivazioni di frutta, era stato miscelato con il. L’area, 2mila metri quadri circa, è stata sequestrata. I due sono stati denunciati per abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

