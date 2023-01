Terremoti Italia | in Calabria la scossa più forte del 2022

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ stato registrato inil terremoto piùin terraferma indele si è trattato di un evento di magnitudo 4.3 è stato registrato sulla costa ionica in provincia di Catanzaro il 13 ottobrealle 00:44 (orana). E’ il quadro che emerge dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che oggi ha diffuso i dati suiine nelle aree limitrofe. L’Ingv rileva che la Sicilia, invece, è la regione che ha fatto registrare piùdi magnitudo pari o superiore a 2.0. Nell’isola si sono avuti 184 eventi con questa magnitudo. Se si contano anchemolto piccoli di 2.0, il primato sarebbe condizionato dalla densità della rete sismica – più fitta in ...

Il numero totale di terremoti localizzati in Italia nel 2022 è di poco superiore a quello del 2021 e si mantiene stabile intorno ai 16 mila terremoti dal 2019, in calo rispetto agli anni 2016, 2017 e 2018. Eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 5. L'Italia trema, una scossa ogni trenta minuti In Calabria il record italiano dell'anno appena concluso con magnitudo sopra 4. La speciale classifica dell'Ingv.