Terre rare | cosa sono e perché sono importanti Scoperto giacimento da record in Svezia

Il gruppo minerario svedese Lkab ha annunciato di aver individuato nella regione di Kiruna, nell'estremo nord della Svezia, "il più grande deposito conosciuto" diin Europa, che conterrebbe più di un milione di tonnellate di metalli. "Questo è il più grande deposito conosciuto di elementi dinella nostra parte del mondo, e potrebbe ...Si stima contenga più di un milione di tonnellate di questo metallo prezioso, utile per realizzare tv e cellulari, ma anche energia ... Scoperto in Svezia il più grande giacimento Ue di terre rare Nel nord della Svezia è stato scoperto il «più grande giacimento conosciuto in Europa» di terre rare. Lo annuncia il gruppo minerario LKAB. LKAB ha comunicato di aver individuato il «più grande giacim ...Conterrebbe più di un milione di tonnellate di metalli che servono per la produzione delle materie prime cruciali per la transizione verde ...