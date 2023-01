Terra amara | anticipazioni | Yilmaz ricatta il padre di Müjgan

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Le nozze diedcatalizzeranno presto l'attenzione a, come segnalano ledella seguitissima soap opera di Canale 5. I due fidanzati, infatti, nonostante le ultime vicissitudini e i dubbi della dottoressa a proposito dei sentimenti del suo fidanzato, ancora preso da Zuleyha, organizzeranno la loro cerimonia nuziale. Tuttavia, anche in questa lieta occasione, non mancheranno i colpi di scena. Tutto partirà quandoconfiderà adle sue preoccupazioni a proposito della partecipazione dei suoi genitori al matrimonio. La donna, infatti, avrà paura che i due decidano di non presenziare in quanto non condividono la scelta della figlia di legarsi ad Akkaya., per provare a fare felice la sua futura ...