Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 12 gennaio 2023

ilsipontino.net

A Brescia A2A e Centro Teatrale Bresciano propongono Torneremo ancora - concerto mistico per Battiato, il nuovo progetto di Simone Cristicchi eche sarà al Teatro Sociale. A Bergamo il teatro ...Dal suo letto Giunio ha sconfitto tante illusioni che rendono triste ela vita degli uomini, ricordando che la felicità non sta nell'amare se stessi o nella salute o nella tranquillità, ma che ... Anticipazioni Terra Amara, è in fin di vita! Arrestato per presunto omicidio Mai fare arrabbiare troppo l'irascibile Demir Yaman (Murat Ünalmis). Lo sa bene un capriccioso personaggio che perderà la propria casa quando Yaman andrà ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...