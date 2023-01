Tennistavolo femminile | Qualificazioni Europei a squadre 2023 | Repubblica Ceca-Portogallo 3-1 Lusitane prime | Italia terza e rimandata

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Si chiude il girone dell’nella prima fase delleaglidi, manifestazione che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 10 al 17 settembre: ad Havirov, nel recupero della quinta giornata, lasi impone sulper 3-1. Ripercorrendo il cammino delle azzurre, inserite nel Gruppo A2, c’è stata la sconfitta all’esordio a Bolzano contro la, che si è imposta per 1-3, poi c’è stata la battuta d’arresto a Funchal nellagiornata in cui le padrone di casa delsono state vittoriose per 3-1. Nel recupero del secondo turno, poi, ...

OA Sport

