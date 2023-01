Tennis | Torneo Adelaide - 2 Fuori Khachanov | Bautista - Agut in semifinale

Fanpage.it

Lo spagnolo affronterà Kokkinakis, Draper - Kwon l'altra sfida ADELAIDE (AUSTRALIA) - Roberto Bautista Agut contro Thanasi Kokkinakis, Jack Draper opposto a Soonwoo Kwon: queste le semifinali dell'"...Dall'altra parte del tabellone Cocciaretto - Kenin HOBART (AUSTRALIA) - Anna Blinkova e Lauren Davies si affronteranno in semifinale all'"Hobart International", Wta 250 da 259.303 dollari di ... Australian Open 2023, il tabellone maschile e femminile del torneo di tennis: calendario e dove vederlo in tv Dall'altra parte del tabellone Cocciaretto-Kenin HOBART (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Anna Blinkova e Lauren Davies si affronteranno in semifinale ...La tennista Naomi Osaka, vincitrice di quattro tornei del Grand Slam di cui due Australian Open e due US Ppen, ha annunciato di essere incinta e che tornerà a giocare a tennis soltanto nel 2024.