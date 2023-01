Tempo perso Emanuela Orlandi | il durissimo affondo di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Circa 40 anni fa - molti lettori ricorderanno- una ragazza,, figlia di un dipendente del Vaticano uscì di casa e non vi tornò mai più. Rapimento? Omicidio? Naturalmente si avviarono delle indagini, probabilmente non molto accurate tanto è vero che si conclusero con un nulla di fatto. La vicenda suscitò scalpore, fece discutere a lungo, perché il Vaticano è la patria consacrata dei preti di ogni ordine e grado, non si tratta della Garbatella, ed è inimmaginabile la sparizione improvvisa di una giovane in fiore come fosse una farfalla. Si scatenarono non solo supposizioni ma anche pettegolezzi sapidi che coinvolsero malignamente vari monsignori. Alle indagini parteciparono numerosi investigatori italiani, ma non si arrivò ad alcuna conclusione. La scomparsa della fanciulla quindicenne rimase ed è ancora un mistero losco. Come ...